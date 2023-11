Evo cuestiona al Gobierno tras nuevo audio de Sebastián Marset

Bolivia

El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, se refirió al caso Sebastián Marset, y cuestionó el accionar del Gobierno de Luis Arce. Además, comparó la investigación con lo que sucedió en Uruguay.

"Escuché que en Uruguay por un pasaporte había pagado 10 millones de dólares y los ministros -no sé cuántos- volaron, los han sacado. Si por un pasaporte allí pagaron 10 millones de dólares, aquí por la estadía, protección, por tantos años y meses, jugando futbol, cuanto habrá costado ", comentó Morales durante la transmisión de su programa dominical por RKC.

Sus afirmaciones se dan en las horas previas a la publicación de la entrevista que dio Marset a un medio uruguayo, en Paraguay.

El exmandatario también se refirió a los audios atribuidos al narcotraficante uruguayo, y difundidos en las últimas horas, en los que se refiere al ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y le dice que se ve "preocupado" y "con miedo".

“Es objeto de burla, nos da lástima, una pena, una impotencia de algunos ministros. Un Gobierno que no toma caso en el asunto, eso significa (que) el Gobierno está metido, el presidente está metido. Cómo el presidente no va a poner orden, no hay autoridad”, agregó, en tono burlón.