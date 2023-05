Exfuncionaria denunció que Santos Quispe la obligó a tener intimidad en su despacho

La Paz, Bolivia

Este martes 9 de mayo se conoció la versión de la exfuncionaria de la Gobernación de La Paz, quien denunció al gobernador Santos Quispe por agresión física y sexual, reveló a los medios de prensa que era obligaba a tener relaciones sexuales en el despacho de la autoridad.

La identidad de la víctima se mantiene en el anonimato, la joven presentó su denuncia formal a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), contó que sufrió agresión física y sexual en tres ocasiones por el gobernador Quispe desde 2021, cuando comenzó a trabajar.

“Era feo, horrible, porque él (Quispe) me obligaba a tener relaciones, incluso en su despacho. Me decía: ‘ven, yo soy aquí el que manda, yo soy el jefe’. Me obligaba a tener relaciones sexuales en su despacho”, contó la exfuncionaria, en declaraciones recogidas por Página Siete.