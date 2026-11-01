Más de una decena de vehículos quedaron completamente calcinados tras los violentos enfrentamientos entre transportistas registrados en Ivirgarzama, municipio de Puerto Villarroel, en el Trópico de Cochabamba.

Los motorizados destruidos quedaron a la vista después de una noche de violencia que se extendió desde el viernes 30 hasta la madrugada del sábado 31 de octubre.

Entre los vehículos afectados se encuentran minibuses, una volqueta y varias motocicletas, además de daños de consideración en una sede sindical que también funciona como terminal de transporte.

El conflicto enfrenta a integrantes de Trans Carrasco Tropical y la Cooperativa de Transporte 12 de Agosto, que mantienen diferencias por el control de rutas y paradas en la localidad.

El dirigente del Transporte Libre del Trópico, Nelson Ramos, informó que los daños superan la decena de motorizados.

Según su evaluación preliminar, más de 11 vehículos resultaron incendiados, sin contar las motocicletas afectadas, cuya cantidad todavía no había sido determinada.

El origen del conflicto está relacionado con las diferencias entre las dos organizaciones de transporte por la administración de rutas y espacios de parada.

Las tensiones derivaron en enfrentamientos entre ambos sectores, que utilizaron piedras, palos y petardos durante las confrontaciones.

La violencia se intensificó la noche del viernes, cerca de las 22:00, y continuó durante la madrugada del sábado.

En medio de los enfrentamientos, la sede de Trans Carrasco Tropical fue incendiada.

El fuego alcanzó varios vehículos estacionados en las inmediaciones, que terminaron destruidos.

También se registraron daños en la infraestructura, vidrios rotos y letreros afectados.

El comandante general de la Policía Boliviana, Adrián Álvarez, confirmó que se abrió una investigación a cargo de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Los investigadores buscan identificar a las personas que participaron en los enfrentamientos y determinar quiénes fueron responsables de los incendios y otros actos de violencia.