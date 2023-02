Exsenador del MAS cuestiona que se investigue a obispos

Cargando...

El ex senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Omar Aguilar no concuerda con la investigación a Obispos de la Iglesia Católica que participaron en los hechos del 2019, indica que se debe modificar el Código Penal en especial para el tema de ‘‘Golpe de Estado’’.

A raíz de las investigaciones del ‘‘Caso Golpe’’, el ex senador opinó que se estaría iniciando un proceso con un artículo del Código Penal que no corresponde, opinó que Jeanine Añez no debería estar en la primera etapa del proceso (Caso Golpe I).

En el caso Golpe de Estado I, se investigan los indicios que derivaron en el supuesto golpe de Estado por los delitos de terrorismo y conspiración. Dentro del proceso figura la ex mandataria y otras personas que fueron parte de su gabinete.

Recordemos que la Procuraduría General del Estado (PGE) solicitó al Ministerio Público que cite a declarar a 10 miembros de la Iglesia Católica, entre ellos cuatro autoridades eclesiásticas, en el denominado caso ‘golpe I’ que se investiga el delito de terrorismo.

Aguilar resaltó la participación de la Iglesia Católica como ente mediador de los conflictos del 2019, señala que llamaban a coordinar reuniones donde también se encontraban el ex ministro de Gobierno, Carlos Romero, Hector Arce como representantes de Evo Morales, señala que hubieron muchos actores que negociaron la sucesión forzosa de la ex autoridad.

Destaca el trabajo de la Iglesia Católica como el ente mediador que ayudó a lograr la pacificación del país durante los conflictos desatados.

''Cómo yo puedo propiciar, pedir que se inicie un proceso a quienes más bien nos han ayudado al proceso de pacificación, a partir del 12 de noviembre en adelante'', indicó Aguilar.

Así mismo considera que para el tercer proceso se necesita un juicio de responsabilidades contra Jeanine Añez y sus ministros para lograr tocar el tema de las muertes de Senkata y Sacaba, y aseguró que el gobierno de Añez invitaba a ministros que no calificaban al cargo

