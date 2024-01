Fallo no llegó a Camacho y su defensa cuestiona la reunión convocada por los cívicos

Santa Cruz, Bolivia

Martín Camacho, abogado del gobernador cruceño, informó que hasta el momento no fueron notificados sobre la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que, dictamina que el vicegobernador, Mario Aguilera, debe asumir el cargo de máxima autoridad del departamento, ante la ausencia de Camacho.

El jurista indicó que están a la espera de la notificación oficial para ejercer el derecho de solicitar aclaraciones y complementaciones en un plazo de 48 horas, conforme al procedimiento constitucional. Hizo hincapié en que este plazo es esencial para presentar las aclaraciones necesarias, similar a lo realizado por el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD).

En relación con la reunión convocada por los cívicos, el abogado manifestó su descontento: "Me parece extraño y una falta de educación y ética el no haber convocado, aunque sea por formalidad, al gobernador Luis Fernando Camacho. Una reunión a puerta cerrada que va a decidir el futuro de la gobernación no es ética para con el pueblo", añadió.