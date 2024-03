Santa Cruz

La Cooperativa de Agua Potable y Saneamiento (Saguapac), entregó el plano de ubicación actualizado de los 560 hidrantes que existen dentro del municipio cruceño, para facilitar la labor de los bomberos. Álvaro Castillo, comandante de los Bomberos Voluntarios UUBR, afirmó que, si bien, la zona urbana cuenta con una buena cantidad de hidrantes, son los barrios alejados como El Plan 3.000, La Villa 1ro de Mayo, Los Lotes, La Pampa de la Isla; así como en los municipios de La Guardia, Cotoca, Warnes, Montero, las zonas que más necesitan este tipo de iniciativas.

El comandante de los bomberos voluntarios UURR, aseguró que el plano es importante para agilizar el trabajo de los bomberos y que, en la zona urbana, cada año aumenta el número de hidrantes, sin embargo, lamentó que no sea igual en la zona periurbana, es decir en los barrios alejados del centro de la ciudad, como El Plan 3.000, La Villa 1ro de Mayo, Los Lotes, La Pampa de la Isla, La Guardia, que dependen de otras cooperativas que brindan el servicio de agua.

“Saguapac no es la única cooperativa, existen otras cooperativas en el área periurbana y ellas no realizan un buen trabajo con el tema de los hidrantes. Falta que alguien los impulsen o que les exijan que se coloquen hidrantes”, afirmó Castillo, señalando que lo mismo sucede en otros municipios como La Guardia, Cotoca, Warnes, Montero, etc.