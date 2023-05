Familia de Colodro pedirá medidas cautelares a la CIDH

Cargando...

Santa Cruz de la Sierra

El abogado de la familia del fallecido interventor, Jorge Valda, informó que tras la revelación de la segunda parte de la carta que supuestamente fue escrita por Carlos Colodro,la familia solicitará medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además, pedirán que la investigación pase a manos "independientes”.

“Tuvimos una reunión con los hijos del doctor Colodro. Ellos estarán a las expectativas de los estudios, pero se tomó la determinación de acudir a la CIDH para pedir medidas cautelares para los hijos, para los abogados que intervengan y que esta investigación debe seguir para establecer los hechos de la muerte”, sostuvo Valda tras la revelación de la segunda parte de la carta que presuntamente dejó el interventor de Fassil antes de su muerte.

El abogado considera que hay una injerencia por parte del Ministerio de Gobierno que no deja a la Fiscalía avanzar con las investigaciones, asimismo, afirmó que la Policía se ha tomado atribuciones que no le corresponde. Para Valda, la muerte de Colodro se trata de un asesinato y no un suicidio.

“La hipótesis que se maneja y que se señala, desde mi punto de vista es un asesinato, previo a una tortura”, agregó Valda, a tiempo de indicar que acudió a la autopsia del cuerpo y recalcó que le faltaba un globo ocular y un testículo, pero además tenía otro tipo de heridas punzo cortantes y una mancha de tinta a la que atribuyó a un mensaje.

El abogado manifestó que la familia desconoce la letra y la forma de escribir de la misiva difundida en redes sociales, pero esperan los resultados de las pericias correspondientes.