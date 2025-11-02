Familias paceñas recuerdan a sus seres queridos en Todos Santos

Con flores, panes y velitas, decenas de familias llegaron este domingo hasta el cementerio La Llamita, en la ciudad de La Paz, para participar de la tradicional celebración de Todos Santos.

En un ambiente de recogimiento y nostalgia, los visitantes decoraron las tumbas de sus seres queridos y compartieron rezos, cantos y alimentos como una forma de mantener viva la memoria de quienes partieron.

“Venimos a recordar a nuestros parientes en esta fecha”, comentó una ciudadana mientras acomodaba ofrendas sobre una mesa adornada con tantawawas y masitas. Otra mujer destacó la importancia de la jornada: “Recordamos a nuestros parientes ya fallecidos, vecinos y amigos que ya están en la otra vida”. Estas expresiones reflejan el profundo sentido espiritual y comunitario que mantiene esta tradición en las familias paceñas.

La jornada estuvo marcada por el encuentro entre generaciones. Niños, jóvenes y adultos participaron juntos en las actividades, demostrando que el cariño hacia los difuntos trasciende el tiempo.

Entre oraciones y cantos, los asistentes compartieron alimentos típicos como símbolo de unión entre el mundo de los vivos y el de los muertos, según la creencia popular.

