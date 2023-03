Farmacia realizaba exámenes de laboratorio, ecografías y posiblemente abortos

Cochabamba, Bolivia

Intervinieron una farmacia que además de vender medicamentos de dudosa procedencia, realizaba exámenes de laboratorio, ecografías falsificadas e incluso, posiblemente, abortos ilegales, lo cual está en investigación. Personal del Sedes, Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realizaron el operativo de forma conjunta.

El lugar, que tenía el nombre "Verónica" en la parte exterior, funcionaba en pleno centro de la ciudad, en la calle Montes, frente al hospital Cochabamba. También intervinieron un segundo establecimiento en el que se detectaron varias irregularidades en la Av. Víctor Ustariz.

No se sabe en calidad de qué funcionaba, no había un permiso específico.

La falta de higiene y el desorden llamó mucho la atención de las autoridades. Además, en el momento de la intervención incluso había personal no calificado en el lugar. El propietario del establecimiento asumió la responsabilidad.

"No me voy a escapar, cualquier cosa, voy a asumir. Yo he salido un ratito al Sedes, justamente para tramitar la apertura de la farmacia y le dejé a un chico que es técnico en laboratorio, que yo le he hecho estudiar, recién ha egresado el año pasado", argumentó el dueño.