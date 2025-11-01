Feriado de Todos Santos: familias aprovechan para viajar y reunirse con sus seres queridos

Ante el inicio del fin de semana largo por el feriado de Todos Santos, muchas familias se organizaron para disfrutar de tres días de descanso y otros aprovecharon la ocasión para visitar a sus seres queridos en distintas regiones del país.

En la Terminal de Buses de Santa Cruz, decenas de pasajeros aguardaban la salida de sus flotas hacia diferentes destinos.

“Aprovechando el feriado, voy a visitar a mis papás en Oruro. Por los horarios, primero debo hacer una parada en Cochabamba”, contó una de las viajeras mientras esperaba abordar su bus.

Otros pasajeros destacaron que el traslado del feriado al lunes facilitó la planificación de actividades familiares.

“Creo que a todos los que trabajamos de lunes a viernes nos cae bien este descanso. Es una fecha para estar con la familia, así que hay que aprovechar”, expresó otra usuaria.

Desde la administración de la terminal informaron que las salidas hacia el interior se redujeron en comparación con el año pasado, debido a la falta de combustible que afecta al transporte interdepartamental.

