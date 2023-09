Cargando...

Este miércoles, el Comité Cívico Pro Santa Cruz presentó su informe preliminar del proyecto "Santa Cruz y su relación con el Estado" en el que se advierte una "ausencia del Estado en la región"; que según afirman, se evidencia en la falta de atención a necesidades de la región.

Así lo explicó Fernando Larach, presidente cívico cruceño, quien recordó que este documento surgió de los planteamientos del cabildo de noviembre del año pasado, al que calificó como "el más grande de la historia", y cuya versión final se conocerá en noviembre de este año.

"Tenemos una autonomía inconclusa; está establecida en la Constitución pero no tiene competencias", advirtió Larach en entrevista con Que No Me Pierda.

Son seis ejes temáticos los que Larach mencionó en QNMP, los cuales reflejan la desatención a la región. Estos puntos son:

1. Una autonomía sin competencias.

2. Gestión centralista, que prioriza lo político.

3. Discriminación al sector productivo (por trabas a la exportación, y al acceso a la tecnología).

4. Aislamiento a las provincias (Dotación de tierra a cambio de favores políticos).

5. Invasión cultural (políticas públicas enfocadas a "desmerecer nuestra cultura").

6. Inequidad en la distribución de recursos económicos.

