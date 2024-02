Fiscalía admite demanda de diputada de CC por agresiones en la sesión; hay más denuncias

Cargando...

La Paz, Bolivia

La Fiscalía de La Paz admitió la demanda penal de la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Mayra Zalles, contra su colega del ala “arcista” del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gloria Callizaya, por haberla agredido físicamente y causarle lesiones durante la sesión del jueves 22 de febrero. Así lo informó Ricardo Rodríguez, abogado de la diputada Zalles.

Callizaya es acusada por el delito de lesiones graves y leves. Entonces, según el jurista, corresponde que la denunciada sea convocada por el Ministerio Público para prestar sus declaraciones sobre los hechos.

El pasado jueves, se intentó instalar la sesión en la Cámara de Diputados para el tratamiento de créditos internacionales y los proyectos de ley referidos al cese de funciones de los magistrados prorrogados. No se logró y se registraron peleas, gritos, empujones que derivaron en varias denuncias.

Entre las protagonistas de la bochornosa sesión estaban las diputadas Zalles y Callizaya, que se enfrascaron en un altercado y fueron noticia en diversos medios del país y la región.

Cargando...

La opositora denunció que la oficialista le empujó al piso, la escupió, le arañó el rostro y propinó golpes, mientras que la “arcista” negó hacer escupido y aseveró que había reaccionado tras ser golpeada por la espalda. Zalles resultó con lesiones en el rostro y un brazo, por las cuales recibió cinco días de impedimento tras realizarse la evaluación forense.

La diputada Gloria Callizaya (de verde) fue acusada por dos asambleístas de oposición. Foto: APG.

La parte denunciante espera que la diputada oficialista sea imputada y cautelada por el delito de lesiones graves y leves, informa Erbol.

No obstante, también se realizará el examen dermatológico a Zalles, para determinar las características de sus lesiones y si quedarán marcas. Dependiendo de ello, se podría ampliar la denuncia a lesiones gravísimas, que implican una pena de privación de libertad, comentó el abogado.

Cargando...

Por su parte, Callizaya dijo que no tiene miedo al proceso en su contra e aseguró que ella fue agredida primero por la espalda y se defendió.

"(Zalles) me empezó a pegar en la espalda, ahí me di la vuelta, la empujé e inmediatamente de mi manta me jaló, yo me asusté porque estaba con arete (…) y ahora ella indica ser la víctima. La señora dice que me hará proceso, voy a esperar, no tengo miedo”, argumentó.

La denunciante contó que en un principio se acercó “de manera muy educada” a Callizaya para pedirle que, por favor, deje de agredir a sus colegas diputados de CC que estaban en la testera.

"Le dije: 'no tenemos por qué ir a los golpes' y ahí fue que recibí un escupitajo, me empujó y me empezó a golpear en la cara, recibí las cortadas que tengo. Y sí, para no caerme de espalda, me agarré de lo que pude y fue cuando jalé su mantilla. Ella ahora dice que yo la agredí”, detalló.

Más denuncias

Otro asambleísta que denunció a Callizaya fue el diputado José Manuel Ormachea, quien incluso quedó con el pantalón debajo de su cadera en esa jornada. Tiene seis días de incapacidad médico legal debido las múltiples contusiones en el abdomen y tórax.

Entonces, también extendió la denuncia por lesiones graves a otros tres legisladores del ala 'arcista' del MAS. Se trata de Sarah Crespo Arze, Delfor Burgos Aguirre y Deisy Choque Arnez.

"Procedieron a agredirme físicamente y verbalmente; me golpearon en el abdomen con puñetes y me apretaban, y una de ellas me rascó, me rompieron la ropa, me duele el hígado y vomité dos veces y (tengo) dificultad de caminar por el mareo, insomnio y dolor de cabeza", explicó Ormachea.

Las lesiones que mostró el diputado José Manuel Ormachea. Foto: Erbol.

A su vez, Callizaya acusó a Ormachea de subirse a la testera para afectar la sesión e insultar a la presidenta en ejercicio de la Cámara de Diputados, Verónica Challco.

“No he ido a agredir a su curul (de Ormachea), he salido en defensa para que se apruebe todos los proyectos (…) Cuando salta Ormachea le dice a la diputada Challco ‘cojuda no te voy a hacer llevar la sesión (…) Ahí me metí”, argumentó.

Agregó que el diputado de Comunidad Ciudadana empezó a mandarle “besos y a acosarme, entonces yo dije, ‘no te voy a dejar que así me estés jugando’. Yo subí y le quería jalar, pero su chompa se descosturó (…) Su costura seguramente ha debido estar rota, apenas le jalé y luego lo he soltado, tampoco he querido agarrarle, ni siquiera le he jaloneado”. Por eso, anunció también una demanda.

Callizaya dijo que se defendió ante la agresión, pero ahora ella está acusada de ser la agresora “o sea, yo debo ser Hulk para atacar a siete diputados”.