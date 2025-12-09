TEMAS DE HOY:
Fiscalía confirma a seis imputados en el caso Botrading

Los seis están acusados de haber participado en irregularidades durante la importación de combustibles con presunto sobreprecio, a través de la empresa Botrading S.A., supuesta filial de YPFB en Paraguay.

Hans Franco

09/12/2025 13:03

Foto: Fiscalía confirma a seis imputados en el caso Botrading (Red Uno)
La Paz

La Fiscalía Anticorrupción informó este martes que seis exfuncionarios han sido formalmente imputados en el marco de la investigación del denominado caso Botrading. El fiscal anticorrupción Omar Yujra detalló que a todos ellos se les atribuyen delitos relacionados con hechos de corrupción.

Los seis están acusados de haber participado en irregularidades durante la importación de combustibles con presunto sobreprecio, a través de la empresa Botrading S.A., supuesta filial de YPFB en Paraguay.

Entre los cargos imputados se encuentran uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, sociedades o asociaciones ficticias y obstrucción a la justicia.

Los imputados son:

  1. Armin Dorgathen Tapia, expresidente de YPFB
  2. Gabriela Delgadillo Salazar, exfuncionaria
  3. Julio César Camargo Paz, exfuncionario
  4. Omar Alarcón Saigua, exfuncionario
  5. Luis Rolando Sánchez Ayala, exfuncionario
  6. Miguel Ángel Colque, exfuncionario

 

El fiscal Yujra explicó que las investigaciones siguen avanzando y que también se analiza el rol de la exrepresentante legal de Botrading en Paraguay, Sandra Otazú.

“Esta ciudadana ha sido la primera representante legal de la empresa Botrading y que posteriormente se habría transferido al ciudadano Julio César Camargo”, precisó.

Asimismo, la autoridad informó que se ha solicitado oficialmente la colaboración del Estado paraguayo para acceder a documentación y elementos que permitan esclarecer la estructura y operaciones de la empresa implicada.

