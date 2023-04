Fiscalía de Perú puede pedir la presencia 'por fuerza' de Evo, pero no tiene jurisdicción en Bolivia

Cargando...

Puno, Perú

El expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, fue citado por segunda vez a declarar por la Fiscalía de Puno, Perú, en el caso que se le sigue por atentado contra la integridad nacional. La primera citación era para el 7 de marzo, pero Morales no se presentó, entonces, la audiencia, que es virtual, se reprogramó para el 10 de mayo con una segunda citación.

Abogados peruanos consideraron que si el exmandatario boliviano no se presenta, su situación legal se complicaría. De momento, no lo pueden detener. Además, está el hecho de que le prohibieron la entrada a Perú.

Se trata de una investigación preliminar, lo que significa que Morales no será llevado a juicio aun. En todo caso, si no asistiera a esta segunda citación, la Fiscalía lo comunicará a entidades como la Policía Nacional para que pueda establecer cuáles van a ser los mecanismos necesarios para llevarlo bajo fuerza. Sin embargo, esto no implica la intervención de la Interpol u otras instancias internacionales, informa Paul Díaz, periodista de Radio Sol de los Andes, desde Puno a Red Uno.

Así, una tercera citación dispone que el Ministerio Público puede llevar a la fuerza a Evo, pero no tiene la facultad de trasladarlo desde Bolivia o venir al país para llevarlo a Perú, pues se trata de una investigación preliminar que tiene un plazo de 60 días, en la que también están implicados ex políticos como Vladimir Cerrón, excandidato a presidente, y Germán Alejo, exgobernador de Puno.

La denuncia contra estas personas fue presentada por el congresista peruano Jorge Carlos Montoya Manrique por los delitos de atentado contra la seguridad nacional y traición a la Patria, en la modalidad de atentado contra la integridad nacional prevista en el Código Penal.

Según la carpeta fiscal se investigó la información migratoria de Evo, Cerrón y Alejo. En este caso, se pidió información a la Superintendencia Nacional de Migraciones y se indagó con qué organizaciones sociales o colectivos se reunieron. Asimismo, la investigación determina que se debe de actuar de oficio y remitirse al Departamento de Investigación contra la Criminalidad Organizada de Perú.

Sin embargo, Díaz también apuntó al hecho de que, a partir de otra denuncia, Evo Morales fue declarado persona no grata y no puede pisar territorio peruano.

Así, por uno u otro caso, si Evo Morales ingresa a Perú puede ser, finalmente, detenido, ya sea por incumplir el veto o por no asistir a las citaciones.