Fiscalía descarta trata y tráfico en el caso de las dos menores halladas en un domicilio

Cargando...

La Policía ingresó a un domicilio en la calle Charcas, donde encontró a una menor de 16 años en compañía de su amiga de la misma edad, aparentemente era prostituida. El propietario del inmueble se encuentra aprehendido en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y será investigado por trata y tráfico.

Según las autoridades recibieron la denuncia de una madre, quien dijo que su hija adolescente y su amiga estaban en manos de un hombre que no les permitía salir de su domicilio, por ello activó un operativo para rescatar a las dos muchachas y capturar al sujeto.

Al respecto el director de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (Utop), Julio César Baldivieso, se refirió al arresto de esta persona que se encontraba con dos menores en su domicilio.

“Es un caso sui géneris puesto que las dos menores tienen denuncia de extravió en Santa Ana, ambas tienen 16 años y la personas que estaba con ellas ha sido aprehendida”, señaló Baldivieso.

Asimismo, indicó que la menor había escapado de su casa y que su amiga la llevó donde este hombre. “Al parecer las dos menores, una convencida por la otra fue convencida decidió venir a Santa Cruz para empezar a trabajar, la Felcc a través de su división de trata y tráfico es la encargada de dar la información sobre las investigaciones de este caso”, dijo el director de la Utop.

Desde, el Ministerio Público manifestaron que no se trata de un hecho de trata y tráfico, debido a que la menor escapó de su casa en Santa Ana de Yacuma, en el departamento del Beni. Por lo que el hombre arrestado tiene que quedar en libertad porque la menor la menor se encontraba acompañada por su amiga porque no tendría donde ir.

Cargando...

“Se han realizado las investigaciones correspondientes, como informes psicológicos, sociales a la menor víctima como también a su amiga y no constituye un delito de trata, de igual forma no hay proxenetismo, no tiene antecedentes tampoco ningún elemento que lo vincule a la trata”, explicó el Daniel Lobo.

La menor se encuentra bajo observación de la Defensoría de la Niñes y Adolescencia, mientras que las investigaciones continúan.

De acuerdo con Lobo “la menor necesitaría una terapia psicológica tanto ella como su madre para una unificación familiar, porque es evidente que hay problemas no se va salir cinco veces de su casa como la mamá indica”.

Tras ser arrestado el joven que se encontraba con las dos menores el pasado domingo señaló lo siguiente “paro con amigas de diferentes edades y no tengo nada con ellas. No tenia idea que no llegaba a su casa o que se había escapado”.