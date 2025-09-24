TEMAS DE HOY:
Fiscalía emite alertas migratorias, congelamiento de cuentas en caso Botrading

Este miércoles el exvicepresidente de operaciones de YPFB, Miguel Ángel Colque, no se presentó a declarar ante el ministerio público y se analizará qué acciones se asumirán.

Hans Franco

24/09/2025 12:26

Foto: Omar Yujra, fiscal anticorrupción
La Paz

El fiscal Omar Yujra, informó este miércoles que dentro de las investigaciones del caso Botrading, se emitió alertas migratorias, anotación de bienes y congelamiento de cuentas bancarias para al menos diez investigados en este caso.

Este miércoles el exvicepresidente de operaciones de YPFB, Miguel Ángel Colque, no se presentó a declarar ante el ministerio público y se analizará que acciones se asumen.

“Se ha emitido las alertas migratorias, pero por cuestión de estrategia no le voy a señalar a quienes, asimismo, anotaciones preventivas y congelamiento de cuentas bancarias”, informó el fiscal en conferencia de prensa.  

Asimismo, dijo que se realiza la coordinación con la justicia del Paraguay para los actuados contra el representante de Botrading en ese país

Aclaró que la investigación no ha culminado y por tanto no se descarta que el presidente de YPFB Armin Dorgathen pueda volver a ser convocado a declarar.

