Fiscalía pide prisión preventiva por seis meses para el gobernador de Potosí

La Paz, Bolivia

La Fiscalía solicitó que el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, sea detenido de manera preventiva en el penal de San Pedro de La Paz, esto mientras continúan las investigaciones en su contra por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.

El abogado defensor de la autoridad, Luis Antonio Choque, confirmó que la Fiscalía está solicitando seis meses de detención para la autoridad, quien ya había sido sobreseído en el proceso por las irregularidades en la compra de 41 ambulancias para el departamento.

El jurista considera que es innecesario encarcelar al gobernador, porque está dispuesto a someterse a la justicia, además de que actualmente cuenta con arraigo y detención domiciliaria por el otro proceso.

"Nos sorprende la decisión de la Fiscalía, especialmente después de que se emitiera un sobreseimiento anterior. Esperamos que esta acción no esté influenciada por móviles políticas", dijo el abogado durante un contaco con el programa Que No Me Pierda.

El gobernador no se había presentado a declarar en dos pasadas convocatorias en La Paz, hasta que el miércoles apareció en el Ministerio Público de manera voluntaria, y la fiscal asignada al caso, dispuso su aprehensión y traslado a instancias policiales.

Recordemos que por este caso ya cumplen detención preventiva el dueño de la empresa que se adjudicó la licitación de la compra de las 41 ambulancias para Potosí, Estefals Logistics, y una funcionaria de Aduana.