Fiscalía tomó declaración al obispo de San Ignacio por un párroco acusado de violación

Santa Cruz, Bolivia

El obispo de la diócesis de San Ignacio de Velasco, Robert Flock, se presentó ayer en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, en calidad de testigo, para declarar sobre el caso de violación que involucra a un expárroco del municipio de San Matías.

Flock aseguró que no tiene ninguna participación en el hecho y solo pide que la verdad salga a la luz.

"Estamos cooperando en todo lo que podemos con este proceso. Entonces, han pasado horas, muy detallada, casi como un cursillo de cómo funciona la iglesia, buena parte, que a mi parecer no tenía mucho que ver con el asunto. Estoy exhausto y necesito descansar. Que salga toda la verdad. No me acusan de nada, estoy como testigo", afirmó.