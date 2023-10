"¡Frenó de golpe y chocaron!": Triple colisión de película en la avenida Villazón

Cochabamba, Bolivia

Personal de la Unidad de Tránsito del municipio de Sacaba llegó hasta el kilómetro 6 de la avenida Villazón, donde se registró una triple colisión entre un bus de transporte interdepartamental y dos motorizados.

De acuerdo al reporte preliminar el accidente de tránsito habría sido causado por uno de los motorizados particulares. El vehículo azul que presumiblemente frenó de golpe, fue impactado por otro motorizado que transitaba por la misma ruta, que a la vez fue colisionado por una flota.

“El pequeño auto azul frenó de golpe, parece que el compañero no sabe manejar en carretera, el vehículo Montero igual ha frenado, yo estaba a distancia y he tratado de detenerme, pero por la inercia del Bus no alcance a parar”, declaró el conductor de la flota.