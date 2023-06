“Fue al baño y volvió ensangrentada”: este fue el relato de la madre de la niña que murió apuñalada

Cargando...

El hecho ocurrió el pasado 5 de junio, y se conoció ante los medios dos días después. Una niña de seis años fue apuñalada en una unidad educativa por otro menor de diez años, a la salida del baño. La madre que accedió a una entrevista con El Mañanero de La Red Uno, contó que en ese momento se encontraba en el colegio asistiendo a una reunión, y vio a su hija retornar ensangrentada, apenas pudo pronunciar unas palabras y se desmayó.

"Le pregunté a mi hija como la había atacado, y ella me respondió que estaba saliendo y el niño estaba afuera de la puerta del baño de las niñas, y de la nada me atacó”, dijo.

El ataque le produjo a la niña una grave lesión en el pecho, a la altura del lado derecho, que afectó a una vena arterial y colapsó uno de sus pulmones.

“La herida que tiene no es profunda, pero si ha cortado una vena arterial que hizo que la sangre ingrese a uno de sus pulmones, lo que le estaba afectando porque mi hija ya no podía respirar, y le tuvieron que poner oxígeno. Los padres de la junta escolar me están ayudando y algunos maestros igual”, señaló en ese momento la mujer.



