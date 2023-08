"¡Fue descubierto!": Intentó comprar helados con un billete falso y amenazó al vendedor

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Un hombre ingresó a una heladería, como cualquier cliente, hasta ahí todo iba bien. La situación se puso extraña cuando intentó pagar el producto con un billete falso de 200 bolivianos.

El supuesto cliente se portó agresivo con el vendedor, empezó a insultarlo cuando le dijo su “billete era falso”, las imágenes captadas por cámaras de seguridad del local se volvieron virales, luego de la iracunda reacción.

“No te voy a engañar, hacélo m… si quieres, no te vine a engañar (…)”, respondió elevando la voz el comprador. El encargado de la heladería procedió a perforar el billete falso, cuando lo entregaba recibió varios insultos.

“No me lo botes así la plata hijo de p…, yo te estoy hablando con respeto”, amedrentó al trabajador y salió del lugar. “Mi papá no quiere que me devuelvas así, quiere que me lo devuelvas bien enterito. ¡Me hiciste un show, me quieres ver la cara!”, gritó el joven. Minutos después regresó con su presunto padre, y las ofensas no cesaron, incluso amenazaron al comerciante.

El hecho ocurrió en la avenida Salamanca, ante la mirada estupefacta de una persona que estaba en el lugar.

“Me pidió un helado y noté que su billete era falso, cuando se lo pasé se alteró. Luego regresó con su papá, que no parecía su padre, me amenazó indicando que era abogado, al salir me arrojó el servilletero”, contó la víctima.

Pero no es el único caso donde fue filmado, otros comerciantes lo sindican de actuar con el mismo ‘modus operandi’ en diversos negocios. Fue captado el pasado mes de abril, en otro comercio, pagando por servicios con un billete falso.

El pasado 21 de junio robó un celular al ingresar a una tienda, aprovechando que el mercader estaba distraído.

Este el momento de la agresión: