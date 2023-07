“Fue en defensa propia”: Madre de adolescente de 14 años justifica apuñalamiento a otra de 16

Santa Cruz, Bolivia

En un preocupante incidente ocurrido en el barrio Germán Busch, en la zona de la Pampa de la Isla, una adolescente de 14 años hirió con un arma blanca a una joven de 16 años, alegando actuar en defensa propia. La madre de la agresora aseguró que su hija fue víctima de constantes agresiones y acoso por parte de la joven herida, quien es compañera de colegio y había vivido en su domicilio.

Según el relato de la madre de la menor agresora a RED UNO, la situación escaló cuando la víctima habría esperado a su hija en la esquina de la cancha, provocándola físicamente.

“La chica la estaba esperando en la esquina de la cancha, mientras ella fue a ofrecer patasca, la empujo a mi hija, le estaba buscando problema, entonces mi hija ya sabía que la otra le iba a molestar, agarró un cortapluma mío con la que voy a pescar y se lo clavó a la niña cerca del pecho, pero gracias a Dios no es grave, es superficial la herida, yo fui a verla porque la derivaron al Hospital Japonés, está bien si la niña”, relató la madre de la menor agresora.

“Había ese rencor entre niñas, pero ya mi hija no le buscaba problemas, quizá le decía algunas palabras como no me molestes porque le voy a decir a tu madre, pero su mamá es muerta y mi hija se había olvidado que falleció y de eso la chica dolida le buscaba problema a mi hija”, añadió.