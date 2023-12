"Fue la evaporación": Trabajadores niegan responsabilidad en la pérdida de 91 mil litros de combustible en YPFB

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En las últimas horas, se denunció la pérdida de más de 91 mil litros de gasolina en YPFB Logística ante el Ministerio Público y la policía. En ese sentido, se responsabilizó a los trabajadores. Sin embargo, ellos negaron la acusación y aseguraron que ese combustible "se evaporó".

"Lamentablemente, el gerente general, Félix Cruz nos está acusando de un robo a los trabajadores, habla de boicot, que estamos en contra de su gestión y no es así. Desde que llegó a la empresa, lo hemos apoyado y quisimos coordinar, pero él se dedicó a perseguir a los compañeros. La gente está atemorizada, hostigada en la empresa", afirmó Efraín Ortega, secretario ejecutivo del sindicato de YPFB Logística, en entrevista con Que No Me Pierda.

Se trata de 13 funcionarios involucrados en la investigación y asegura que no hay elementos probatorios contundentes, además que el juez, en la audiencia, apuntó a la responsabilidad del gerente general.

"El tanque donde se ha perdido el producto, ese producto salió por el tema de la evaporación. Ese tanque sufre ciertas fallas técnicas, tiene daños en el techo flotante, las geomembranas están rotas. Hay una negligencia total por parte del gerente general porque cuando llegó a la empresa tenía conocimiento de que esos tanques tenían que entrar en mantenimiento, no hizo caso", afirmó Ortega.

El representante de los trabajadores asegura que el gerente autorizó que se sigan usando tanques en mal estado para almacenar gasolina.

"Los responsables son las autoridades ejecutivas porque son los responsables de que custodiemos el producto en buenas condiciones. Los trabajadores operativos estamos abandonados, no quisieron escuchar nuestro pliego petitorio y se fueron en contra del sindicato, estamos siendo perseguidos. Hay un acoso laboral permanente", agregó.

Sus demandas incluyen el respeto a la estabilidad laboral, ascenso y promoción de trabajadores, respeto al reglamento interno para los cargos, entre otros. Asimismo, piden mejores condiciones de trabajo.

"El gerente general nos ha impuesto un jefe de planta cuando llegó, a dedo, sin la experiencia, conocimiento ni años de antigüedad. Estas son las consecuencias, estamos con esta circunstancia de la perdida de los 91 mil litros", comentó.

Por eso, plantearon incluso un peritaje, una comisión técnica para evaluar porqué se evaporó el producto, quiénes son los responsables y qué se hizo con la gasolina.

"Por omisión, los trabajadores debemos plantearle una demanda a la Máxima Autoridad de la Empresa. El producto que hoy estamos manejando en planta Palmasola es gasolina base 80, la gasolina importada que recibimos de Paraguay y Argentina, es producto liviano. Hemos hecho el cálculo, es entre 3.500 a 4.000 litros por día que se pierde por evaporación. En noviembre, hemos sufrido la mayor oleada de calor en Santa Cruz, en estas condiciones, la gasolina se va", detalló Ortega.

Indicó que la pérdida permisible por la merma es del 25%, según contrato. Sin embargo, con el producto importado este porcentaje fue sobrepasado.

"Nuestra planta Palmasola es la única subsidiaria que no tiene la certificación internacional ISO 9001. La pérdida asciende a más de medio millón de bolivianos al mes. No puede ser que una empresa con YPFB Logística no tenga un tanque certificado y entre en una etapa de mantenimiento de manera preventiva", añadió, a tiempo de pedir justica y denunciar nuevamente ataques a su sector.

Al respecto, el gerente Félix Cruz, también en contacto con Que No Me Pierda, aseguró que Ortega fue desconocido el mes pasado por su directorio y el personal por "conflictos internos sindicales".

"No sé qué valor se le podría dar a la información que dio. Hay datos muy erróneos. En octubre, en el manejo de gasolina base 80 en la planta Santa Cruz no se ha tenido merma, más bien se tuvo demasía de 6.000 litros a favor, es información auditable y verídica contraria a los datos que da, no sé de dónde los obtuvo", aseveró.

Respecto al mal estado de los tanques, dijo que era "totalmente falso".

"No tiene nada que ver el tanque. Hemos estado el 29 de noviembre para hacer una operación y salir de dudas, pero es inexplicable. La información que está dando vamos a poner a consideración de las investigaciones porque es extremo. No hay mermas porque la construcción de los tanques de almacenaje están bajo normas internacionales, el manejo y almacenamiento. Para cada tipo de combustible hay un tipo especifico de tanque. La gasolina base 80 tiene el tanque adecuadamente construido", detalló.

Cruz dijo que está dispuesto a la verificación de los tanques y reforzarán medidas de control.