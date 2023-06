Gabinete ampliado denuncia "intentos de desestabilización" de la gestión

Cargando...

La reunión ampliada de gabinete entre el presidente Luis Arce y la Bancada Legislativa Nacional del MAS rechazó intentos internos y externos de desestabilización y de “desgaste de la gestión” con denuncias de corrupción y narcotráfico que pretenden “etiquetar a todos como culpables de delitos”. Además, reafirmó que la actual administración es “un gobierno del MAS”.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, junto al presidente de Diputados, Jerges Mercado, y la diputada Virginia Velasco, leyó en una conferencia de prensa las 10 conclusiones a las que arribaron en una reunión de cerca de 10 horas en La Paz, para tratar temas políticas, de gestión y de coordinación destinados a mejorar la respuesta a la población. De inicio, en el primer punto, se fijó una posición y mensaje político:

“El gobierno nacional, a la cabeza de nuestro presidente Lucho y de nuestro vicepresidente David (Choquehuanca) es nuestro gobierno, un gobierno del MAS-IPSP, del pueblo, de las organizaciones sociales y trabajaremos de manera conjunta entre Órgano Ejecutivo y Legislativo para garantizar se cumpla el mandato que el pueblo nos dio en las calles y en las urnas en 2020”.

Los actores que acudieron a la cita también ratificaron su “militancia en el MAS-IPSP” y los “principios ideológicos revolucionarios antiimperialista, anticapitalista, antineoliberal, anticolonialista y antipatriarcal como políticos comprometidos con los intereses de nuestro pueblo y con la unidad del movimiento popular para seguir construyendo el vivir bien colectivo”.

En diferentes momentos el expresidente y jefe del MAS Evo Morales trató de distanciar a la sigla que llegó al poder del gobierno y en esta semana hizo pública una resolución que prohíbe a las autoridades electas como Arce participar de los congresos nacionales masista, lo que no solo fue rechazado por el Gobierno sino también por la misma estructura del MAS y diferentes organizaciones sociales.

Cargando...

Al final de la cita entre Arce, el gabinete de ministros de Estado y legisladores nacionales y supraestatales también se rechazó “todo intento interno y externo de desestabilización de nuestra democracia y de nuestro gobierno” y se aseguró que “el enemigo principal no se encuentra en nuestras filas sino en esa derecha fascista que no cesa en sus intentos de volver a tomar el poder por vías no democráticas para retornar a la república colonial y al modelo neoliberal de saqueo de nuestro Estado”.

En el documento se reafirmó la “lucha frontal” contra la corrupción y el narcotráfico “caiga quien caiga”, en alusión a los últimos hechos revelados y que son investigados con el resultado de varios detenidos como en el caso del envío de droga desde el aeropuerto de Viru Viru hasta España y la denuncia de corrupción contra el exministro Santos Cruz, quien se encuentra en la cárcel. El viernes se detuvo al viceministro Carmelo Valda.

Entre tanto, se desarrolló el ampliado general de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba, en el que acusaron al presidente Luis Arce de derechizar al Movimiento Al Socialismo (MAS) y de “favorecer la producción del narcotráfico” y la corrupción. Además, definió exigir la destitución de tres ministros de Gobierno.

“El presidente Lucho, está derechizando al MAS - IPSP y favoreciendo la producción del narcotráfico y solo está inaugurando obras iniciadas por nuestro hermano Evo Morales”, señala el documento que fue leída por un dirigente del trópico.

Por su parte, Evo Morales citó a los asambleístas de su bancada y a los dirigentes del Pacto de Unidad para dos reuniones, que se realizarán el 23 y 24 de junio.

Cargando...

“La Dirección Nacional del MAS-IPSP, convoca a todos sus dirigentes de la dirección nacional, dos dirigentes de cada dirección departamental e invitamos a los ejecutivos de las organizaciones sociales del Pacto de Unidad (dos por cada organización), a la reunión de evaluación política para el día jueves 22 de junio a horas 8:00 am., a realizarse en la ciudad de Cochabamba”, señala la resolución.