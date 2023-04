Gasificaron el XVI Congreso Ordinario de “Bartolinas” y suspenden renovación de directiva

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Suspendieron el XVI Congreso Ordinario de “Bartolinas”, que se realizaba en la localidad de Parotani, municipio de Sipe Sipe. En este evento tenían que elegir a la nueva directiva, sin embargo, se registró una gasificación en plena reunión.

En el lugar se escucharon gritos, desconcierto y la gente salía del lugar por los efectos que provoca el gas lacrimógeno. Algunos indicaron que fueron otros bloques del Movimiento al Socialismo (MAS), quienes provocaron esta gasificación.

“Así salimos del congreso de renovación para la nueva dirigencia de Bartolinas. ¡Hermano Lucho! Se anulado el congreso, nos han gasificado”, se escucha en el video, que fue grabado por uno de los asistentes.

La ministra de Culturas, Sabina Orellana, anunció este domingo que se querellará ante la justicia para encontrar a los responsables de atentar contra la vida de las dirigentes de la organización Bartolina Sisa durante la realización del XVI Congreso Ordinario Departamental de Cochabamba.

“Estoy presentando una querella donde corresponde, para que se haga una investigación por las instancias correspondientes, para que se pueda encontrar a los responsables que han atentado contra la vida de las compañeras de las 16 provincias (de Cochabamba)”, dijo a la prensa.

La autoridad denunció que se le acusa de vender credenciales para asistir al congreso de las bartolinas y de generar todo lo ocurrido en la víspera.

Aclaró que, durante el ampliado, ella se encontraba acompañando al vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, a un evento en el municipio de Cocapata, y a su retorno recibió llamadas de urgencia para que se convoque a la Policía Boliviana, ya que en el momento de la votación se arrojó gases lacrimógenos.

“Yo soy de Cochabamba, soy miembro, una afiliada más de esta organización desde mi comunidad, por eso he venido a aclarar, tienen que demostrarme en qué momento y dónde he impreso (las credenciales) Para mí es todo un auto atentado. Yo quiero decirle a la hermana Isabel Domínguez, no calumnie hermana, nosotros sabemos quiénes somos y es el momento de ponerle un coto a todo esto, no perjudiquemos a la organización de mujeres”, enfatizó.

La ministra asegura que todo lo provocado durante el ampliado fue armado. Indicó que solo se pretende inculpar al Gobierno del presidente Luis Arce de lo ocurrido.