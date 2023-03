Gerard Piqué dice que no gastará dinero en limpiar su imagen tras escándalo con Shakira

España

Gerard Piqué volvió a hacer mención a la separación de Shakira sin nombrarla directamente. Esta vez fue un poco más directo y se expresó respecto a toda la mala publicidad que ha tenido el último año, sobre todo desde que se hizo pública su relación con Clara Chía Martín.

En una entrevista al diario El País de España, el exjugador del FC Barcelona se sinceró y volvió a repetir la responsabilidad que tienen como padres y cómo deben jugar el rol de proteger a sus hijos Milan y Sasha. También fue enfático en decir que no gastaría dinero en tratar de limpiar su imagen en la prensa.

“Quiero ser fiel a mí mismo. No me voy a gastar pasta en limpiar mi imagen. La gente que me preocupa y la que quiero es la que me conoce. El resto, no me importa”, dijo Piqué. En cuanto si quería hablar de la separación o de Shakira dijo de nuevo: “No me apetece”.