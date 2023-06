Gerard Piqué y Clara Chía pierden juicio contra el paparazzi Jordi Martín

Cargando...

Gerard Piqué y Clara Chía denunciaron al paparazzi Jordi Martín, a quien acusaron de realizar una persecución durante meses a la pareja, traspasando los límites de la prensa. Esta denuncia fue interpuesta el pasado 10 de mayo, después de que el fotógrafo les persiguiera hasta un aparcamiento privado.

Solicitaron una orden de alejamiento y en el documento de la denuncia de más de 36 páginas, alegaron persecución y acoso del periodista, además, se adjuntan reportajes, fotografías, declaraciones en televisión y publicaciones en redes sociales donde el paparazzi habla de ellos y su relación.

El enfrentamiento entre el periodista y el exjugador del Fútbol Club Barcelona viene desde hace tiempo. Jordi Martín es un paparazzi cercano a Shakira y ambos tienen buena relación. De hecho, el colaborador televisivo ha defendido a la cantante colombiana en varios programas donde participa.

Jordi Martín se presentó a declarar "muy tranquilo", y sobre las acusaciones en su contra indicó, "no me escondí; cuando el guardia de seguridad me advirtió que la zona era de ámbito privado, salí con toda la educación y ya está".

Martín contó los detalles del juicio en el que salió victorioso para continuar con su labor informativa del mundo del espectáculo de más de 17 años.

Convirtiéndose esta decisión en un revés para Piqué y Clara Chía, la determinación de la justicia fue conocida este 8 de junio, los tres involucrados acudieron ante el juzgado para dar los descargos correspondientes. Tras ello, el periodista ganó la disputa legal que fue interpuesta hace unos días.

Luego de ganarle el juicio a Piqué y su novia, el periodista español conversó con el programa "El Gordo y la Flaca" para brindar algunos detalles de lo que fue su encuentro cara a cara con sus demandantes.

"Las actitudes de la pareja dejaron mucho que desear, llegaron con un gran despliegue de seguridad. Han declarado en otra sala porque afirmaron que no querían verme. Sobre todo el comportamiento de Clara Chía, quien lloró y montó un espectáculo en el juzgado. Quien indicó que cambió sus hábitos, ya no puede salir ni siquiera a comer a un restaurante (...)", indicó el periodista español.

El paparazzi cuenta que la pareja alegaba que Martin solo se dedicaba a seguirlos, pero se defendió explicando que también recauda información de otros personajes públicos y que sus años en su trabajo lo respaldan.