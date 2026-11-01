Gobernación de Cochabamba busca acelerar ayuda al Cono Sur por la sequía

El gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, informó que la Gobernación elaboró y remitió un decreto ley departamental a la Asamblea Legislativa para gestionar recursos económicos destinados a atender las necesidades de los municipios afectados por la sequía, particularmente en la región del Cono Sur.

La autoridad explicó que el documento fue trabajado por el equipo técnico de la Gobernación y derivado el pasado viernes para su consideración por parte de los asambleístas departamentales.

“El día viernes la parte técnica ha elaborado y hemos aprobado y hemos derivado un decreto ley departamental para que se pueda considerar en nuestra Asamblea Departamental y de esa forma se pueda erogar algunos gastos y atender las demandas que tienen particularmente en este tema de sequía los hermanos en Cono Sur”, manifestó Loza.

Asamblea convocará a sesión de emergencia

La Asamblea Legislativa Departamental tiene prevista una sesión de emergencia para este martes, en la que se analizará el documento y la posibilidad de elevarlo a rango de ley para viabilizar la asignación de recursos.

El objetivo es contar con respaldo normativo que permita a la Gobernación realizar gastos y atender las necesidades de las poblaciones que atraviesan dificultades por la falta de agua.

Cono Sur entre las regiones afectadas

Loza identificó a los municipios del Cono Sur como una de las regiones que requieren atención ante la sequía y señaló que la iniciativa busca facilitar una respuesta institucional frente a las demandas de las familias afectadas.

La propuesta deberá ser considerada por la Asamblea Departamental para avanzar en la habilitación de recursos destinados a enfrentar la emergencia hídrica.