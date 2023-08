Gobernación ratificó la denuncia sobre venta de lotes en la zona de los acuíferos

Santa Cruz, Bolivia

La Gobernación de Santa Cruz inspeccionó el Tramo II de Buena Vista, indicaron que la ruta pasaría por la recarga acuífera de la Unidad de Conservación de Patrimonio Natural (UCPN) Güendá-Urubó, además deforestará alrededor de 12 kilómetros de árboles.

Esta área está ubicada en los municipios de Porongo, Buenavista y Portachuelo, con una superficie de 44.711 hectáreas, la misma alberga cuatro ecosistemas y es la fuente principal de agua para la zona de expansión de la capital cruceña, de acuerdo a estudios medioambientales.

Este martes 29 de agosto se denunció la presunta venta de lotes en la zona de recarga de acuíferos. La ABC trasladó la responsabilidad sobre supuestas urbanizaciones en esta zona a la Gobernación, sobre el tema el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, aseguró que todo se trata de "cálculo político".

"Se ha caído en horas la mentira del señor Zvonko Matkovic, es la gobernación quien no quiere que se ejecute esta obra para el departamento de Santa Cruz. Comenzaron indicando que no tenían recursos, indicaron luego que no tenía licencia ambiental el proyecto, después nos dicen que no hay estudios hidrológicos (...) Todo los documentos se les ha entregado y ahora la mentira que indican que se estaría beneficiando a urbanizaciones. El propio alcalde de Porongo los desmintió, es un cálculo político que tienen, una lucha de clases, han mostrado cinco rutas alternas, estas benefician a las urbanizaciones y desarrolladores, desfavorecen a los productores y hermanos campesinos (...) Queremos saber porque no quieren la carretera", declaraba Montaño.