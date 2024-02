Gobernador de Cochabamba quiere acabar con el "vuélvase mañana" de los trámites

Cochabamba, Bolivia

"Vuélvase mañana" es la respuesta que suelen recibir los ciudadanos cuando realizan sus trámites en instituciones públicas. En ese sentido, el gobernador de Cochabamba, Humberto Sánchez, pidió a todos sus funcionarios que terminen con esta costumbre. Sucedió la mañana de este miércoles, durante la rendición pública de cuentas 2023.

"Tenemos en el Gobierno Departamental ese 'vuélvase mañana'. Eso ya cansa a los hermanos que vienen a hacer sus trámites. No sabemos desde qué rincón vienen. Independencia, municipio que colinda con La Paz (...). Desde ahí vienen a hacer sus trámites. Esas barreras del 'vuélvase mañana' tenemos que superar. Es posible atender de manera inmediata. Eso es lo que quiere la población ", afirmó Sánchez.

Según el gobernador esta situación genera que el ciudadano decida dar una 'coima' para que finalmente su trámite avance.

"Eso no debe existir. Ahí estamos cómplices en generar corrupción. Queremos que la población nos apoye y haga las denuncias correspondientes", agregó.

En su rendición pública de cuentas 2023, el gobernador aseveró que se ejecutó el 91% de su presupuesto. Sin embargo, en los registros del Ministerio de Economía la cifra figura el 81%, esto, dijo Sánchez, debido a proyectos que no pudieron ser ejecutados por entidades dependientes del Gobierno.

"Hay muchos proyectos que están por las entidades del Gobierno, por ejemplo, ABC. Ese 10% que no registra en nuestra ejecución presupuestaria, las entidades del Gobierno no han ejecutado, pero sí están inscritos en nuestro techo presupuestario. Por eso la variación. Todos los recursos que hemos recibido del Tesoro General de la Nación y otros hemos alcanzado al 91.22% la ejecución física financiera. Hay muchos proyectos que están seguramente en ejecución. La ABC no ha podido ejecutar el techo presupuestario que nos ha inscrito al Gobierno Departamental, pero son ellas las entidades ejecutoras", diferenció Sánchez, citado por Opinión.