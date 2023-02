Gobernador de La Paz felicitó a potosino que tiró la silla de Evo

Cargando...

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, felicitó al potosino que retiró la silla al líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, considera que nadie lo respeta debido a que no cumplió su promesa de retirarse de la política.

‘‘A Evo Morales nadie lo va a respetar ya porque esa persona no tiene palabra, él no es hombre’’, dijo el gobernador paceño, luego de concluido un acto de entrega de equipos al Comando Departamental de la Policía de La Paz. Aseguró que no tiene otra intención que eternizarse y explicó que el ex mandatario debe entender que ‘‘todo cargo es rotativo’’.

Afirmó además que la ex autoridad desde que era dirigente siempre actuó con agresiones contra aquel que se interpone en su mandato.

Asimismo, culpó a Morales de haber perjudicado al departamento de La Paz, mencionando que el departamento está en la posición número cuatro de la economía del país.

Se conoce que después de haber retirado la silla, durante el VII Festival de la Qhonquhota, celebrado con la población de Cala Cala en el departamento de Potosí, el secretario de Cultura del Gobierno Autónomo Municipal de Uncía, Martín Choque fue agredido a chicotazos, patadas y puñetes.

El gobernador expresó su admiración por el secretario Martín Choque y le envió una felicitación ante los medios.