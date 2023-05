Gobernador de La Paz se defenderá en libertad por la denuncia de violación

La Paz

El Gobernador de La Paz, Santos Quispe, acudió este jueves a brindar su declaración informativa respecto a la una denuncia de violación y la Fiscalía determinó que se pueda defender en libertad, informó el secretario general de la Gobernación, Orlando Callisaya.

Quispe abandonó las instalaciones de la Fiscalía pasadas las 19.00 sin emitir ningún tipo de declaración. Sin embargo, Callisaya informó que el gobernador “volverá a sus labores” tras haberse determinado su libertad.

El caso fue abierto por Danitza P. L., una exfuncionaria de la Gobernación y quien aseguró en pasados días que incluso que tuvo una relación sentimental desde hace más de un año.

“El que nada hace, nada teme”, había dicho Quispe momentos antes de ingresar a la Fiscalía para brindar su declaración informativa. “¿Acaso yo he cometido algo? no he hecho nada, tengo la conciencia limpia”, añadió.