Gobierno asegura que todo trabajador es formal y que goza de beneficios

Bolivia

En el Día del Trabajador, la ministra de Trabajo, Verónica Navia, aseguró que la situación de los trabajadores está mejorando, aunque no al ritmo que planificaron. Dijo que esto se debe a factores externos, ya que dijo que el Gobierno está invirtiendo.

Destacó, por ejemplo, el bono contra el hambre y el crédito de 0.5% para que empresas privadas puedan acceder y reactivar la economía afectada por la pandemia, y la lucha contra el contrabando.

"La mejor política de empleo es la de industrialización para sustituir importaciones. Eso genera empleo porque la producción nacional es la que va a mover la economía, ya no la importación, ya no vamos a depender de productos importados, si no de producción nacional en todos los elementos incluidos lo más esencial que es la química base", detalló en entrevista con Red Uno.