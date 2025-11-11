Gobierno expresa condolencias por muerte de teniente en un ataque de contrabandistas en La Paz

En representación del presidente Rodrigo Paz Pereira, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, expresó sus más sentidas condolencias a la familia, camaradas y amigos del teniente de Infantería Deivid Mamani López, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber durante un ataque perpetrado por contrabandistas en el departamento de La Paz.

En un comunicado oficial, el ministro Lupo manifestó su profundo dolor y pesar por el fallecimiento del joven oficial, a quien calificó como un ejemplo de valor y compromiso con la patria.

“El teniente Deivid Mamani ofrendó su vida en el cumplimiento de su deber, en un cobarde ataque perpetrado por personas afines al contrabando”, señala el documento emitido por el Ministerio de la Presidencia.

De acuerdo con los informes preliminares, el hecho ocurrió en el sector del Mirador de Lloko Lloko, municipio de Laja, cuando el teniente Mamani, de 25 años, cumplía tareas en un puesto de control móvil. Fue emboscado y atropellado por vehículos empleados por los contrabandistas, quienes además arrojaron piedras al personal y al vehículo militar que acompañaba el operativo.

“En nombre del presidente Rodrigo Paz Pereira, el ministro expresa sus más sentidas condolencias a la familia y amigos del teniente Mamani López, y se une al dolor de la familia militar. Asimismo, destaca el sacrificio y la valentía del teniente, quien dio su vida en defensa de la patria y la ley”, añade el comunicado.

Mira el comunicado del Ministerio de la Presidencia:

