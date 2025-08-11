TEMAS DE HOY:
Gobierno y TSE coordinarán en próximos días resguardo policial para las elecciones

El ministro reiteró que el gobierno garantiza la realización de las elecciones, para cumplir el mandato constitucional y entregar el gobierno el 8 de noviembre.

Hans Franco

11/08/2025 14:08

Foto: Roberto Ríos, ministro de Gobierno
Santa Cruz

El ministro de Gobierno Roberto Ríos, informó que en próximos días se reunirán con los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), para coordinar el trabajo de resguardo policial y militar para la realización de las elecciones generales.

“El día de las elecciones el mando de la fuerza publica recae en el mandato del Tribunal Supremo Electoral, por lo que esta semana proyectamos tener una reunión con esa instancia, a fin de poder ultimar estos temas que son tan importantes para el desplazamiento de efectivos”, dijo el ministro en conferencia de prensa.

En ese marco, reiteró que el gobierno garantiza la realización de las elecciones, para cumplir el mandato constitucional y entregar el gobierno el 8 de noviembre.

Asimismo, dijo que el trabajo de la policía es constate en base a los reportes de inteligencia y en esta fase para el traslado del material electoral.  

