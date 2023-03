Santa Cruz, Bolivia

Grupos violentos en ‘Santagro’ golpearon y amenazaron con cuchillo al periodista y camarógrafo de la Red Uno, los sujetos le robaron la cámara y dos teléfonos celulares. Además, les pincharon las llantas del vehículo y los obligaron a salir del lugar, amedrentándolos por realizar la cobertura del avasallamiento en estos predios privados.

El periodista agredido, Joaquín Matías, relató que todo inició cuando estaba en el hospital de San Pedro, mientras realizaba las averiguaciones sobre el número de heridos y la persona fallecida en la zona, precisamente fue en ese momento que un sujeto se identificó como el padre del joven muerto, lo agarró del cuello y lo llenó de preguntas sobre su presencia en el lugar.

La agresión derivó en golpes y provocó que un tumulto de personas empezaran a increparlo. "Lo único que hacíamos era nuestro trabajo, no estábamos haciendo otra cosa. Pensé en mi familia, en mis hijos, no sabía lo que me iba a ocurrir, decidí correr por mi vida", manifestó el periodista, aún afligido por lo sucedido.