"Había números de teléfono en su diario": Padre busca desesperadamente a sus hijas Nathaly y Yuri

El Alto, Bolivia

Una padre de familia busca desesperadamente a sus hijas Nathaly y Yuri Ortiz, que están desaparecidas desde hace una semana.

"Es una semana que mis hijas están perdidas. No se sabe nada, es como si la tierra les hubiera comido. Quiero saber cómo están mis hijas" , dijo Grover Ortiz, el padre de las niñas.

Las menores de 11 y 12 años salieron el pasado martes de su vivienda ubicada en la Av. Julio Cesar Valdez, en el Barrio Periodista, y no volvieron más.

"Les he regañado y se fueron. Yo tengo la tutela. En el Juzgado Cuarto de Familia, (me dieron) la sentencia, eso es lo que estoy haciendo", comentó.

Afligido, el hombre encontró una nueva pista entre las pertenencias de sus hijas y volvió la esperanza de recuperarlas.

"Todo su cuarto ayer he revisado, he encontrado un diario, hojas y números de celular. Esos números tal vez me ayuden a dar con el paradero de mis hijas", develó.