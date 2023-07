Hablan los acusados por robo en TikTok: "Cobraron una deuda, no fue robo"

La Paz, Bolivia

Las familiares de las personas aprehendidas por el robo que se denunció a través de TikTok aseguraron que no se cometió un delito, sino que simplemente cobraron una deuda.

El fin de semana, una pareja viralizó un video asegurando que les robaron casi todo lo que tenían en su negocio de comida rápida ubicado en el sector del mercado Yungas. Al día siguiente, la policía encontró los objetos en la casa de un familiar, que fue aprehendido por el delito de robo agravado.

Este lunes, aseguraron que el joven tenía una deuda de 20.000 bolivianos que no pagó y, por eso, se llevaron las cosas de su tienda. La prima e hija del acusado se apersonaron con documentos en mano a oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

"Es totalmente una mentira, por favor, ayúdenme. Indican que lo han forcejeado, pero no es así. Cuentan mis papás con llave. Han entrado con llaves a la tienda, no se ha forzado ningún candado ", indicó una familiar.

Aún no se definió la situación legal de los aprehendidos. La familia pide que se llegue a la verdad de los hechos. Reiteraron que no fue robo, sino un cobro de deuda.

"Hace un mes hemos realizado un préstamo de dinero, el cual el joven no ha alcanzado a pagar. Han charlado entre los cuatro y él no ha querido devolver el monto. No ha querido depositar el monto que se tenía que depositar. Ponte la mano al corazón, tienes tu hijita, no hagas ese daño tan grande", añadió dirigiéndose al denunciante.