"Habría tomado veneno": Un hombre se quitó la vida, fue encontrado por su esposa

Cochabamba, Bolivia

Un caso de homicidio - suicidio es investigado en la comunidad de Falsuri, en el municipio de Quillacollo, donde se encontró a un hombre de 33 años sin vida dentro su domicilio, al lado del cuerpo estaba un envase transparente lo que hace suponer a la policía que el sujeto habría ingerido algún tipo de fármaco que le habría causado la muerte.

El hombre fue identificado como Elmer Suárez, de 33 años, sus familiares llegaron hasta instalaciones del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), quienes aseguraban que el padre de cuatro niños murió pudo ser envenenado.

"Pedimos el esclarecimiento de la muerte de mi primo, llegamos a su domicilio particular, donde los comunarios trataban de hacer las cosas ilegalmente, no querían llegar hasta el IDIF, buscaban un acta de defunción con ayuda de la funeraria. Salió la autopsia, indicando que había veneno en su comida, esta habría sido entregada por su suegra. Exigimos justicia, no puede quedar en la impunidad", dijo el primo de Elmer."En el examen forense ha salido que lo envenenaron a mi sobrino, y justo ayer en la tarde los vecinos indicaron que lo escucharon gritar, pedir auxilio. Nadie lo ha socorrido, lo han mirado hasta que ha fallecido", pidió la tía.