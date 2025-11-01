TEMAS DE HOY:
INFANTICIDIO EN SANTA CRUZ Tía agredió a sus sobrinos

28ºC Santa Cruz de la Sierra

17ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Hallan cuerpo baleado junto a un vehículo sin placas en Entre Ríos: presenta impactos de bala en el rostro

Durante el levantamiento de información, vecinos y transeúntes de la zona manifestaron temor a posibles represalias, negándose a brindar datos y asegurando desconocer las circunstancias del hecho.

Red Uno de Bolivia

01/11/2025 15:58

Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

La Policía investiga el asesinato de un hombre de aproximadamente 30 años, cuyo cuerpo fue hallado la mañana de este sábado en el departamento de Cochabamba, provincia de Entre Ríos. La víctima presentaba múltiples lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego en el rostro y en las extremidades superiores e inferiores, según el informe preliminar del Centro Especial de Investigaciones Policiales (CEIP).

El hallazgo se registró alrededor de las 10:30, cuando pobladores alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo sin vida a orillas de un camino. Al llegar al lugar, los efectivos policiales confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales y evidenciaba varios impactos de bala.

Durante el levantamiento de información, vecinos y transeúntes del área manifestaron temor a posibles represalias, negándose a brindar sus datos personales y asegurando desconocer las circunstancias del hecho. Este clima de miedo ha dificultado las primeras labores investigativas.

En el sitio también se encontró un vehículo color plateado sin placas de control. En su interior, los investigadores hallaron una cédula de identidad a nombre de Alfredo R.M., por lo que se presume que el fallecido correspondería a esa identidad, aunque aún se aguarda la confirmación oficial.

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realiza el relevamiento de cámaras de seguridad cercanas al lugar. Una cámara particular habría registrado movimientos en la zona, y su material fílmico está pendiente de entrega por parte de los propietarios.

El Ministerio Público tomó conocimiento del caso y coordina las diligencias junto con las unidades policiales para esclarecer las circunstancias del violento crimen.

Hasta el momento, no se reportaron personas arrestadas ni se manejan hipótesis oficiales sobre el móvil del hecho.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD