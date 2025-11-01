Hallan cuerpo baleado junto a un vehículo sin placas en Entre Ríos: presenta impactos de bala en el rostro

Durante el levantamiento de información, vecinos y transeúntes de la zona manifestaron temor a posibles represalias, negándose a brindar datos y asegurando desconocer las circunstancias del hecho.
La Policía investiga el asesinato de un hombre de aproximadamente 30 años, cuyo cuerpo fue hallado la mañana de este sábado en el departamento de Cochabamba, provincia de Entre Ríos. La víctima presentaba múltiples lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego en el rostro y en las extremidades superiores e inferiores, según el informe preliminar del Centro Especial de Investigaciones Policiales (CEIP).
Durante el levantamiento de información, vecinos y transeúntes del área manifestaron temor a posibles represalias, negándose a brindar sus datos personales y asegurando desconocer las circunstancias del hecho. Este clima de miedo ha dificultado las primeras labores investigativas.
Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realiza el relevamiento de cámaras de seguridad cercanas al lugar. Una cámara particular habría registrado movimientos en la zona, y su material fílmico está pendiente de entrega por parte de los propietarios.
El Ministerio Público tomó conocimiento del caso y coordina las diligencias junto con las unidades policiales para esclarecer las circunstancias del violento crimen.
Hasta el momento, no se reportaron personas arrestadas ni se manejan hipótesis oficiales sobre el móvil del hecho.
