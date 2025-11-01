Hallan cuerpo baleado junto a un vehículo sin placas en Entre Ríos: presenta impactos de bala en el rostro

La Policía investiga el asesinato de un hombre de aproximadamente 30 años, cuyo cuerpo fue hallado la mañana de este sábado en el departamento de Cochabamba, provincia de Entre Ríos. La víctima presentaba múltiples lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego en el rostro y en las extremidades superiores e inferiores, según el informe preliminar del Centro Especial de Investigaciones Policiales (CEIP).

El hallazgo se registró alrededor de las 10:30, cuando pobladores alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo sin vida a orillas de un camino. Al llegar al lugar, los efectivos policiales confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales y evidenciaba varios impactos de bala.

Durante el levantamiento de información, vecinos y transeúntes del área manifestaron temor a posibles represalias, negándose a brindar sus datos personales y asegurando desconocer las circunstancias del hecho. Este clima de miedo ha dificultado las primeras labores investigativas.

En el sitio también se encontró un vehículo color plateado sin placas de control. En su interior, los investigadores hallaron una cédula de identidad a nombre de Alfredo R.M., por lo que se presume que el fallecido correspondería a esa identidad, aunque aún se aguarda la confirmación oficial.

Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realiza el relevamiento de cámaras de seguridad cercanas al lugar. Una cámara particular habría registrado movimientos en la zona, y su material fílmico está pendiente de entrega por parte de los propietarios.

El Ministerio Público tomó conocimiento del caso y coordina las diligencias junto con las unidades policiales para esclarecer las circunstancias del violento crimen.

Hasta el momento, no se reportaron personas arrestadas ni se manejan hipótesis oficiales sobre el móvil del hecho.

