"Hay cosas que no recuerdo debido a los golpes", dijo el taxista agredido

Santa Cruz, Bolivia

Juan Carlos Villavicencio, el taxista víctima de agresión, el pasado 2 de abril, se refirió a la entrega y aprehensión de Jaime Melgar, el principal acusado de golpearlo con un fierro.

"Siento rabia, miedo e impotencia, se me vino a la mente partes de lo que pasé esa noche, pero hay muchas cosas que no recuerdo por los golpes", dijo el taxista, que aún se encuentra hospitaliza en el San Juan de Dios y que posiblemente se someta a una cirugía correctiva del pómulo.

Relató que poco a poco está haciendo lo posible por recordar todos los detalles, esto con la ayuda de las imágenes que captaron los testigos esa noche. "Al principio no podía ni mirar los videos, aunque usted no crea me duele verlos, tengo espacios (lagunas mentales), pero sé que en algún momento tendré claridad", dijo Villavicencio.

Respecto a la cautelar de Melgar, expresó que está preocupado puesto que las considera gente poderosa y con dinero. Al mismo tiempo, pidió a las autoridades actuar correctamente. "Esto no es por mí, es por esa gente que le sucedió algo parecido y les fueron vulnerados sus derechos", reflexionó.

Por otro lado, sobre las últimas versiones lanzadas por la conductora, Ana María Melgar, señaló "me duele que me quieran incriminar y hacerme ver como una mala persona, tal vez lo hacen para justificar lo que me hicieron", dijo apenado el agredido.