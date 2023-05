Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Un padre vio cómo secuestraban a su hijo delante de él y no pudo hacer nada ante el grupo de delincuentes que estaban armados y encapuchados. Sucedió este fin de semana en el municipio de Shinahota, en el Trópico de Cochabamba.

Todo quedó registrado en cámaras de seguridad. Las víctimas se encontraban en una discoteca, cuando cinco sujetos armados irrumpen y se llevan a rastras al joven, quien incluso se tiró al piso para evitar ser secuestrado. Sin embargo, no pudo ante la fuerza de los delincuentes. El padre queda paralizado. Mientras los otros clientes y empleados del lugar escapan.

En un video difundido en redes sociales, Juan Carlos Arrazola, denunció que le piden un rescate de Sus. 1.000.000 para liberar su hijo Michael.

"Llegaron a mi casa cinco personas encapuchadas, bien armadas y se lo llevaron. Luego me hace una llamada con un rescate de un millón de dólares, algo que yo no conozco ¿de dónde tanta plata? Pienso que se ha equivocado de persona y no sé, es harta plata", explicó Arrazola.

Asimismo, pide a las autoridades que le ayuden a rescatar a su hijo, ya que no tiene el monto que le exigen los secuestradores.

"Yo le rogaría al señor ministro, por favor, ayúdeme a encontrarlo, al comandante regional de la Policía, a la Fiscalía, les rogaría. No saben qué momento estoy pasando. No encuentro palabras ahorita. Hoy me tocó a mí esa desgracia, nunca me lo imaginé; mañana pasado, puede pasar esto a cualquier padre de familia así humilde como yo. Por favor, deben encontrar a mi hijo Michael, les pido de corazón, yo amo a mi hijo soy bien humilde", aseguró entre lágrimas.

Al respecto, el comandante regional de la policía en el Trópico, Ronald Tapia, informó que el secuestro se registró el sábado, aproximadamente a las 19.30.

"Una persona de sexo masculino de 23 años de edad se encontraba al interior de un local, momento en el que ingresan cinco personas, según las declaraciones de los testigos, encapuchadas y con armas cortas y proceden a llevarse por la fuerza a esta persona", detalló.

En ese sentido, tras conocer el hecho, la policía activó los planes de búsqueda y rescate y procedió a hacer los controles en los distintos lugares donde tiene personal. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado ubicar a los secuestradores.

"El comando departamental, por instrucciones superiores, está apoyando esta investigación y el 100% de los efectivos policiales del Trópico con el apoyo de unidades especializadas como Umopar, Inteligencia, Grupos Especiales está realizando la búsqueda de esta víctima y la aprehensión de estos delincuentes", agregó.

Además, pidió la colaboración de los habitantes del Trópico, que si tienen algún conocimiento o dato de dónde podría estar la víctima, si vieron algo sospechosos hacer la denuncia, que se guardará reserva.

"Estamos cansados de que gente se dedique a esta actividad y dañen a una familia. Hoy es este joven y esperemos que no vuelva a suceder, todos tenemos familia y no queremos vernos en esta situación. Estamos coordinando con la familia para apoyarles en todo lo que se pueda y estos operativos que vamos a realizar no van a cesar hasta que encontremos a la víctima y procedamos con la aprehensión de los autores de este hecho", complementó.

Se manejan varias hipótesis sobre el móvil del secuestro. Asimismo, se analiza si el modus operandi corresponde a anteriores casos.

Vea el momento del secuestro: