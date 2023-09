Huayllani: “Sólo fue un encuentro de jóvenes. El evento no tenía un fin político”

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

A cinco días de su suspensión de funciones, el exdirector departamental de Educación de Santa Cruz, Edwin Eliseo Huayllani Silvestre, se encuentra en el centro de una polémica después de que se le denunciara por llevar a estudiantes a un evento político del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Santa Cruz. Huayllani aclaró que el evento no fue político, sino un esfuerzo por fortalecer la formación integral de los jóvenes.

Las acusaciones surgieron el miércoles pasado, cuando varios padres de familia presentaron denuncias indicando que estudiantes de diferentes unidades educativas habían sido obligados a asistir a una supuesta actividad deportiva en el estadio Real Santa Cruz, que posteriormente se reveló como un mitin político.

“Mediante una circular y para cristalizar el éxito del evento, nosotros, como DDE, habíamos analizado y valorado de manera responsable a través del Decreto Supremo 4883, en el cual se declara que esta gestión 2023 es el año de la juventud hacia el bicentenario. Por lo tanto, se realizan diferentes actividades y acciones para que nuestra juventud sea protagonista. Ese fue el fundamento principal del evento, y no un hecho político. Debemos aclarar por qué no es político, puesto que no estamos cerca de una elección, en segundo lugar, no hubo ni una sola bandera de ningún partido político”, dijo el extitular de la DDE.

Edwin Eliseo Huayllani Silvestre.

“También quiero puntualizar que la circular que hemos emitido dice claramente 'encuentro por la juventud', no menciona ningún encuentro para apoyar a un partido político ni nada por el estilo. Por lo tanto, quiero aclarar de manera clara y puntual que no tiene un carácter político. La educación no tiene color político; algunos miembros de la sociedad, debido a su egocentrismo particular, le están dando connotaciones políticas”, agregó.

El evento, denominado “Juventud Fest”, tuvo lugar la tarde del martes pasado en la capital cruceña. Las denuncias de los padres apuntaban a que se trataba de un encuentro de juventudes afiliadas al MAS.

En respuesta a estas acusaciones, Huayllani defendió la actividad, afirmando que su objetivo principal era promover la cultura y el arte entre los jóvenes. Según él, los estudiantes participaron en actividades como canto y baile, y se contó con la presencia de artistas y autoridades. Además, señaló que al mencionar al presidente Luis Alberto Arce Catacora, se hizo en un contexto de respeto hacia la máxima autoridad nacional y con el propósito de enriquecer la experiencia pedagógica de los estudiantes.

El exdirector de Educación también hizo hincapié en que la circular emitida para la actividad enfatizaba su carácter como un encuentro juvenil, sin referencia a apoyar a un partido político.

A pesar de las aclaraciones de Huayllani, el pasado viernes 22 de septiembre, el Ministerio de Educación confirmó la designación de Merlyn Ayala como nueva titular en la Dirección Departamental de Educación de Santa Cruz. Huayllani insistió en que no había sido destituido, sino suspendido mientras se llevaban a cabo investigaciones, ya que enfrentará un proceso disciplinario.

“ Aclarar que esto suspendido por un proceso administrativo disciplinario instaurado por el Tribunal de nuestro Ministerio de Educación mientras dura el proceso . Durante ese tiempo, colocaremos todas las pruebas de descargo para demostrar que realmente esto ha sido un evento de concentración de los jóvenes para hacer una formación integral”, afirmó Huayllani.

Finalmente, Huayllani expresó su disposición a regresar a las aulas como maestro si fuera necesario, resaltando su pasión y amor por la enseñanza, pero dejando la decisión en manos de la máxima autoridad educativa. La suspensión del exdirector continúa generando debate en la comunidad educativa de Santa Cruz.

“Yo no estudié para ser director Departamental de Educación de Santa Cruz, estudié para ser maestro, y si tengo que regresar a las aulas, lo haré con mucha pasión y amor, porque quizás lo mejor que se puede hacer es estar en los cursos compartiendo con los estudiantes, pero dejamos todo en manos de la máxima autoridad”, dijo Huayllani Silvestre.

