"Íbamos a comprar helados": una niña de 3 años murió atropellada en la carretera a Camiri

Santa Cruz, Bolivia

Una niña de 3 años perdió la vida trágicamente tras ser atropellada por un trufi en la carretera a Camiri, en Santa Cruz. Sucedió este sábado, en horas de la tarde, en el km 20 de la ruta.

La familia de la pequeña Sheila Mamani está devastada y exige justicia.

La mamá comentó que todo sucedió en cuestión de segundos cuando iban a comprar helados.

"Estaba con ella, si es que yo me atrasaba un poquito más a mí también me hubiera alcanzado. Me rozó y se llevó a mi hija. Tenía un parachoques, con ese le jaló a mi hija y la metió dentro de la llanta", detalló Rosmery, quien denunció que la familia del responsable aún no se hizo presente.