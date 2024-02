Cargando...

Los hidrocarburos, la minería, y las oleaginosas (soya, girasol y derivados), son algunos de los sectores más afectados por la caída de las exportaciones en 2023. Desde el Instituto de Comercio Exterior de Bolivia (IBCE), indicaron que se deben aumentar las exportaciones y establecer un trabajo en conjunto entre el sector público y privado, caso contrario la situación puede derivar en una crisis económica y generar malestar social en el país.

Gary Rodríguez, gerente general del IBCE dio a conocer que en 2023 las exportaciones cayeron en $us 2.800 millones, y se registró un déficit comercial cercano a los $us 700 millones.

“Esto explica lo que está pasando con el dólar en el país. No solo no han entrado $us 2.800 millones por las exportaciones que han disminuido, sino que de forma neta han salido $us 700 millones en importaciones”, remarcó el gerente del Ibce.

En este sentido, puntualizó que el impacto general del 2023 en la economía, fue una afectación de $us 3.500 millones, “dólares que no circularon en nuestra economía”, afirmó Rodríguez.

Los hidrocarburos, la minería, las oleaginosas como soya, girasol y derivados, también fueron los sectores más perjudicados.

“Si queremos tener más dólares en el mercado, tenemos que exportar más. No queda otra posibilidad y el sector privado está dispuesto a invertir, producir y generar excedentes y exportar”, puntualizó el vocero del Ibce que a su vez destacó que para lograrlo se necesita un trabajo sinérgico entre el sector público y el privado.

Bloqueos son perjudiciales

En 2023, se registraron 185 puntos de bloqueos en Santa Cruz; mientras que en los dos primeros meses de este año se registraron bloqueos en el eje central del país, generado pérdidas que alcanzan los $us 1.000 millones (según estimaciones del gobierno), en solo 16 días.

Rodríguez, dijo que si el gobierno no presta la atención necesaria a esta problemática y no toma decisiones política - económicas, la situación puede empeorar. “La situación puede empeorar, derivar en una crisis y ello, provocar un malestar social que puede llegar a afectar al propio gobierno y causar inestabilidad”, concluyó.