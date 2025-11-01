Identifican al hombre acribillado en Cochabamba; hallaron 18 casquillos de bala

Las autoridades policiales identificaron al hombre que fue hallado sin vida la mañana de este sábado en la localidad de Entre Ríos, departamento de Cochabamba. El cuerpo presentaba múltiples heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.

De acuerdo con el informe preliminar, el hallazgo se produjo cerca de las 08:00 horas, cuando se reportó la presencia de un cadáver de sexo masculino, de aproximadamente 30 años, en una vía de la zona. Durante la inspección del lugar, los investigadores recolectaron 18 vainas servidas de proyectil, distribuidas alrededor del cuerpo, lo que hace presumir que el ataque fue ejecutado con varios disparos.

El cadáver se encontraba en posición cúbito ventral y presentaba lesiones en el rostro y en las extremidades superiores e inferiores. Entre sus pertenencias se encontraron 30 bolivianos y una llave metálica.

A pocos metros del lugar, la Policía halló un vehículo color plateado y sin placas de control, dentro del cual se encontró una cédula de identidad a nombre de Alfredo Rengipo Mérida, confirmado como la víctima.

Vecinos y transeúntes del área manifestaron temor a brindar declaraciones por posibles represalias, limitándose a señalar que desconocen las circunstancias del hecho. La Policía informó que se identificó una cámara de videovigilancia cercana al lugar del crimen, y se aguarda la entrega de las grabaciones para avanzar en la investigación.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para determinar la causa exacta y la data de la muerte. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) continúa con las pesquisas para identificar a los autores y esclarecer el móvil del violento ataque.

Mira la programación en Red Uno Play