Iglesia insta a los católicos no negar a Dios por seguir a “dioses” en el poder y a cumplir con las leyes

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En una emotiva homilía celebrada este domingo 22 de octubre en la Arquidiócesis de Santa Cruz, el arzobispo, monseñor René Leigue, dirigió un mensaje a la feligresía católica, exhortando a los creyentes a no renunciar a su fe en Dios debido a la influencia de quienes se consideran “dioses” en el ejercicio del poder terrenal. Además, instó a los cristianos a ser ciudadanos cumplidores de las leyes que rigen la sociedad.

El líder religioso recordó durante su sermón la conocida expresión bíblica: “Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, una frase frecuentemente utilizada por políticos y otras figuras públicas que buscan separar la religión de la política.

Homilía dominical. FOTO Captura de pantalla.

Monseñor Leigue subrayó que los ciudadanos no pueden evadir la responsabilidad de cumplir con las leyes, puesto que son ciudadanos tanto de este mundo como del mundo espiritual. En sus palabras, “A veces nos dejamos envolver, nos quedamos con la imagen de quien tiene el poder y pareciera que es el único, no faltan las tentaciones de alguien que se cree Dios, de alguien que se cree todo poderoso, de alguien que se cree tener todo el poder para hacer y deshacer las cosas”.

El arzobispo recordó el mensaje del Señor sobre no tener dos dioses, advirtiendo que aquellos que siguen el poder o el dinero como si fueran dioses verdaderos pueden alejarse de Dios. En sus palabras finales, monseñor Leigue enfatizó: “Primero Dios y después lo demás. Nosotros, si tenemos esto claro, no nos dejaremos confundir y no nos alejaremos de Dios”.