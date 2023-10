Incendio de pastizales en la zona norte de Santa Cruz amenaza viviendas

Cargando...

Un voraz incendio de pastizales se registra en el kilómetro 17 de la zona norte de capital cruceña. Los bomberos forestales han respondido a la emergencia y se encuentran en el lugar para combatir las llamas.

El capitán de los bomberos, informó que se trata de un "incendio de tipo interfaz" que tiene bajo amenaza varias viviendas, empresas y otras estructuras de la zona. El fuego se ha dividido en "dos frentes", lo que presenta un desafío adicional en los esfuerzos por contenerlo.

Actualmente, cuatro unidades de bomberos están trabajando incansablemente en la zona y aún se desconoce el número de hectáreas afectadas considerando la magnitud del incendio.

Las autoridades hacen un llamado urgente a la población para que evite realizar quemas. "Es lamentable que las personas no comprendan que quemar es malo y también que las autoridades no tomen medidas contra los propietarios de terrenos que no realizan el adecuado mantenimiento", expresó un oficial.

El incendio ha generado una densa humareda que, además, está dificultando el trabajo de los bomberos en el terreno. Incluso se informa que las cenizas están llegando hasta el Aeropuerto Internacional de Viru Viru y la carretera, lo que podría representar un peligro adicional para la circulación.