TEMAS DE HOY:
armas artesanales Lorgio Saucedo Intento de atraco

23ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Inicia audiencia de Arturo Murillo por el caso Gases lacrimógenos de Brasil

Murillo enfrenta este proceso judicial acusado de corrupción y sobreprecio en la adquisición del material no letal durante su gestión.

Hans Franco

05/09/2025 14:21

La Paz

Escuchar esta nota

Este viernes a las 13:45 se inició la audiencia presencial del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, dentro del proceso por la compra irregular de gases lacrimógenos adquiridos en Brasil, caso por el cual ya cuenta con una sentencia de ocho años de cárcel.

Murillo enfrenta este proceso judicial acusado de corrupción y sobreprecio en la adquisición del material no letal durante su gestión, lo que derivó en un daño económico al Estado.

La audiencia fue instalada con la participación de su defensa y del Ministerio Público, en el marco de las múltiples causas abiertas en contra de la exautoridad, quien actualmente cumple condena y continúa enfrentando otras órdenes de aprehensión y procesos en curso.

El caso de los gases lacrimógenos es uno de los más emblemáticos de los procesos por corrupción que se siguen contra exautoridades del gobierno transitorio, y permanece en seguimiento en instancias judiciales.

Asimismo, el Tribunal notificó con una segunda audiencia virtual a realizarse este viernes a las 14:15 sobre el caso gases lacrimógenos de Ecuador.  

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD