Inicia audiencia de Arturo Murillo por el caso Gases lacrimógenos de Brasil

Este viernes a las 13:45 se inició la audiencia presencial del exministro de Gobierno, Arturo Murillo, dentro del proceso por la compra irregular de gases lacrimógenos adquiridos en Brasil, caso por el cual ya cuenta con una sentencia de ocho años de cárcel.

Murillo enfrenta este proceso judicial acusado de corrupción y sobreprecio en la adquisición del material no letal durante su gestión, lo que derivó en un daño económico al Estado.

La audiencia fue instalada con la participación de su defensa y del Ministerio Público, en el marco de las múltiples causas abiertas en contra de la exautoridad, quien actualmente cumple condena y continúa enfrentando otras órdenes de aprehensión y procesos en curso.

El caso de los gases lacrimógenos es uno de los más emblemáticos de los procesos por corrupción que se siguen contra exautoridades del gobierno transitorio, y permanece en seguimiento en instancias judiciales.

Asimismo, el Tribunal notificó con una segunda audiencia virtual a realizarse este viernes a las 14:15 sobre el caso gases lacrimógenos de Ecuador.

Mira la programación en Red Uno Play