¡Insólito! Conductor arrestado quedó sin custodio en una clínica y volvió solo a la Policía

Un insólito episodio se registró en Santa Cruz. Un conductor detenido por dar positivo en la prueba de alcoholemia, luego de un accidente de tránsito, quedó sin custodia policial cuando fue trasladado a un centro médico, y posteriormente regresó por su propia voluntad a dependencias policiales.

Según informó la Policía, tras participar en un siniestro vial, al conductor se le practicó el test de alcoholemia correspondiente, el cual arrojó resultado positivo.

Debido a esto, los funcionarios remitieron el caso al Ministerio Público para su procesamiento por conducción peligrosa, trasladando al involucrado a las celdas policiales mientras avanzaban las investigaciones.

El detenido manifestó malestar de salud, por lo que fue derivado a un centro médico. Según el reporte, el médico de turno indicó que debía quedar en observación.

Sin embargo, en un hecho inusual, los policías asignados al caso se retiraron para atender otro siniestro vial, dejando al implicado sin custodia.

Horas más tarde, el propio conductor se presentó de manera voluntaria en dependencias policiales, sorprendiendo a los efectivos.

